Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta iftarda vatandaşlarla buluştu

Ağbal, Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen Bayburt Group sponsorluğunda gerçekleşen "4. Geleneksel Sokak İftarı"na katıldı. Bakan Ağbal, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı program öncesinde masaları dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta iftarda vatandaşlarla buluştu
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 Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal,Bayburt Grup  Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk ve diğer ilgililer katıldı.








Etiketler; #Maliye Bakanı Naci Ağbal #Bayburtta iftarda
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