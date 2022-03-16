Lüks Bayburt Seyahat,Araç filosunun tamamını yeniledi

Lüks Bayburt Seyahat yeni aldığı üç adet 2+1 Mercedes Travegoyla Filosunun tamamını yeniledi.

BAYBURTGÜNDEM- Lüks Bayburt Seyahat otobüs Firması Araç Filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bayburt’un köklü Seyahat Firması, Lüks Bayburt Seyahat,Filosuna üç yeni Otobüs katarak araç filosunu güçlendirdi.

Yeni teslim alınan 2+1 Lüks Mercedes Travego otobüsleriyle daha ferah ve kaliteli hizmet etmeye devam edecek.

Lüks Bayburt Seyahat Müdürü Hilmi Kaya yaptığı açıklamada , Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet edebilmek için Firmamızın tüm araçlarını yeniledik.

Lüks Bayburt Seyahat firmamızda yolcularımızın konforunu önceliyoruz. Otobüslerimizde ve seyahat esnasında en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.