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Lüks Bayburt Seyahat,Araç filosunun tamamını yeniledi

Lüks Bayburt Seyahat yeni aldığı üç adet 2+1 Mercedes Travegoyla Filosunun tamamını yeniledi.

Lüks Bayburt Seyahat,Araç filosunun tamamını yeniledi
16 Mart 2022 Çarşamba 11:09

BAYBURTGÜNDEM- Lüks Bayburt Seyahat otobüs Firması Araç Filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bayburt’un köklü Seyahat Firması, Lüks Bayburt Seyahat,Filosuna üç yeni Otobüs katarak araç filosunu güçlendirdi.

Yeni teslim alınan 2+1 Lüks Mercedes Travego otobüsleriyle daha ferah ve kaliteli hizmet etmeye devam edecek.

Lüks Bayburt Seyahat Müdürü  Hilmi Kaya yaptığı açıklamada , Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet edebilmek için Firmamızın tüm araçlarını yeniledik.

Lüks Bayburt Seyahat firmamızda yolcularımızın konforunu önceliyoruz. Otobüslerimizde ve seyahat esnasında en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

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