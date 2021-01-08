LGS Bayburt İl Birincisine Vali Epcimden ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 2019-2020 Lise Geçiş Sınavı (LGS) Bayburt il birincisi Emel Kuzu ve ailesini makamında ağırladı. Emel Kuzu’ya başarılarının devamını dileyerek altın hediye eden Vali Epcim, Kuzu çiftini de evlatlarının başarısı dolayısıyla ayrıca tebrik etti.

Galatasaray Lisesi’ne yerleşti Bayburt Sınav Koleji mezunu olan Emel Kuzu, LGS sınavında sorulan soruların biri hariç tamamını doğru yaparak Bayburt birinciliğine ulaştı. Jandarma Binbaşı Adem Kuzu ile Bayburt Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Emel Kuzu’nun çocuğu olan Emel Kuzu, derece yaptığı sınavın ardından Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Galatasaray Lisesi’ne yerleşti. Kuzu, halen Galatasaray Lisesi’nde Franzıca hazırlık eğitimini sürdürmekte. Vali Epcim’in makamında gerçekleşen ziyarete, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Bayburt Sınav Koleji Müdürü Serhat Kılıç da katıldı.