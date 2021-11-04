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Kurucakol Camii açılışı yapıldı

Bayburt’un Merkez’e bağlı Yeşilyurt Köyü Kurucakol Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kurucakol Mahalle Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kurucakol Camii açılışı yapıldı
04 Kasım 2021 Perşembe 15:23
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BAYBURTGÜNDEM-    Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı ile protokol mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen açılışta mevlid okunup dua edildi.

Vali Epcim, yapımına 5 ay önce başlanan caminin bugün tamamlanarak ibadete açıldığını ifade etti. Yapımına destekleriyle katkı sunan hayırseverlere ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Epcim, “Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bayburt gibi iklim şartlarının çok müsait olmadığı bir yerde kısa zamanda böyle bir camiyi yapmak bizleri oldukça mutlu etti.” dedi.

Bayburt’un her noktasında daha güzel yatırımlarla iyi yerlere gelmeyi temenni eden Vali Epcim, caminin yapımına destek olanlara teşekkürlerini yineledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi.

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Kurucakol Camii açılışı yapıldı
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