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Kurtuluşun 99. Yılında Bayburt Gecesi

Bu Yıl Gerçekleşecek gece Bağcılar Olimpik spor salonunda 25 Şubat 2017 Cumartesi 18.30 da yapılacak.

Kurtuluşun 99. Yılında Bayburt Gecesi

1947’kurulan Derneğimiz İlk  Bayburt Gecesini Beyoğlu’nda 1956 yılında yapmıştı. O yıllarda geceye verilen ad Bayburt Folklor gecesiydi.Gecenin ilk amacı Bayburt’un il olması çalışmalarıydı.

İlk Kurucu ve Genel Başkan Mahmut Kemal Yanbeğ
Genel Başkanlar: 1947 yılında kurulan Derneğimizde İlk Başkan Mahmut Kemal Yanbeğ  1947-1950  (Merhum), 2.Başkan Asaf Umar  1950-1956  (Merhum), 3.Başkan Halis Yılmaztürk(Merhum) 1956-1960-1965-1969, 4.Başkann Tevfik Hacıbeyoğlu  1960-1965 (Merhum),  5.Başkan Fahri Yılmaztürk 1969-1975 (Merhum),  6. Başkan İlhan KOÇ  1975-1977, 7.Başkan Mustafa Yumak  1977-1979 (Merhum),  8.Başkan Nihat Bozkurt  1979-1985  ,  9.Başkan Eser Cemil Alptekin 1985-1987, 10.Başkan Kazım Erdem  1987-1989 (Merhum)   11.BaşkanMustafa Haşlak  1989-1994 ,12.Başkan Suat Müftüoğlu 1994-2000, 13.Başkan Hayrettin Altuncu  2000-2005, 14.Başkan Abdurrahman Polattimur  2005 -2013 , 15. Başkan Faruk Kılıçaslan 2013,2017  hali hazırda Dernek Başkanlığını yürütmekte.
 
12 Aralık 1947 Yılında kurulan ilk Sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Yıllardır İstanbul’da düzenlenen kurtuluş gecelerini bu yılda Bağcılar olimpik spor salonunda gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Nur Haktan’ın sunumuyla gerçekleşecek gecede  Bu Yıl İlk olarak Mehter takımı,Sanatçılardan  Esat Kabaklı,Orhan Ölmez,Muhsin Bayburtlu,Sehlan,Devran ve Bünyamin sahne alacaklar.














Etiketler; #Bayburt Derneği
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