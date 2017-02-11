Kurtuluşun 99. Yılında Bayburt Gecesi

Bu Yıl Gerçekleşecek gece Bağcılar Olimpik spor salonunda 25 Şubat 2017 Cumartesi 18.30 da yapılacak.

1947’kurulan Derneğimiz İlk Bayburt Gecesini Beyoğlu’nda 1956 yılında yapmıştı. O yıllarda geceye verilen ad Bayburt Folklor gecesiydi.Gecenin ilk amacı Bayburt’un il olması çalışmalarıydı.



İlk Kurucu ve Genel Başkan Mahmut Kemal Yanbeğ

Genel Başkanlar: 1947 yılında kurulan Derneğimizde İlk Başkan Mahmut Kemal Yanbeğ 1947-1950 (Merhum), 2.Başkan Asaf Umar 1950-1956 (Merhum), 3.Başkan Halis Yılmaztürk(Merhum) 1956-1960-1965-1969, 4.Başkann Tevfik Hacıbeyoğlu 1960-1965 (Merhum), 5.Başkan Fahri Yılmaztürk 1969-1975 (Merhum), 6. Başkan İlhan KOÇ 1975-1977, 7.Başkan Mustafa Yumak 1977-1979 (Merhum), 8.Başkan Nihat Bozkurt 1979-1985 , 9.Başkan Eser Cemil Alptekin 1985-1987, 10.Başkan Kazım Erdem 1987-1989 (Merhum) 11.BaşkanMustafa Haşlak 1989-1994 ,12.Başkan Suat Müftüoğlu 1994-2000, 13.Başkan Hayrettin Altuncu 2000-2005, 14.Başkan Abdurrahman Polattimur 2005 -2013 , 15. Başkan Faruk Kılıçaslan 2013,2017 hali hazırda Dernek Başkanlığını yürütmekte.



12 Aralık 1947 Yılında kurulan ilk Sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Yıllardır İstanbul’da düzenlenen kurtuluş gecelerini bu yılda Bağcılar olimpik spor salonunda gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Nur Haktan’ın sunumuyla gerçekleşecek gecede Bu Yıl İlk olarak Mehter takımı,Sanatçılardan Esat Kabaklı,Orhan Ölmez,Muhsin Bayburtlu,Sehlan,Devran ve Bünyamin sahne alacaklar.





























