Kurtuluşun 103. Yılında Şehitler Unutulmadı

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 103. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken Yukarı Kırzı Köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Şehit Başkan Hafız Süleyman Efendi

Program kapsamında ilk olarak 1916-1918 yılları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt’tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

Miralay Sabri Bey

Şehit başkanın kabrini ziyaretin ardından 1916 yılında Kop Dağları’nda Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Ahsunk (Gümüşsu) Köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey’in Kaleardı Mahallesi’nde bulunan kabri de ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şehit miralayın kabrine çiçek bıraktı.

Burada da Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından ziyaret sona erdi.

Şehit Kadınlar İffet Anıtı

Etkinlikler kapsamında son olarak Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü’nde düzenlenen törende şehit kadınlar için dua edildi. Duanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri anıtta bulunan temsili mezarlara karanfil bıraktılar.

Daha sonra anıtın yanında bulunan müzeyi gezen protokol üyeleri buradan ayrıldılar.

Ziyaretlere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Alb. Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumlarının amirleri, Bayburt Belediyesi birim müdürleri, stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.