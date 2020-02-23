KURTULUŞUN 102. YILI İSTANBULDA COŞKUYLA KUTLANDI

Bayburt’un kurtuluşunun 102. Yılında İstanbul’daki Bayburtlular Bağcılarda buluştu.İstanbul Bağcılar Olimpik spor salonunda yapılan program’a Bayburtlu hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdiler.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği 102.yıl kurtuluş etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Bayburt Bar ekibinin gösterisiyle başlayan program Bayburtlu sanatçılarımız Serkan,Sezai,Sehlan ve Muhsin Bayburtlunun seslendirdiği Bayburt türküleriyle coştu.

Bayburt Türkülerinin seslendirildiği Bayburt Türkü korosu da çok ilgi gördü.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Gecenin açılış konuşmasını yaptı.

Açılış konuşmasında Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı olduğunu ve bu günü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz dedi.Kop savunmasını dile getiren Başkan Durmuş,canı pahasına ülkemizi savunan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz dedi.21 Şubat sadece düşman işgalinden kurtuluşu değil ,Bayburt’un var oluş günüdür dedi.

Bayburt Eğitim Kültür ve hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman konuşmasında,21 Şubatın anlamı büyük.Bayburt’un Düşman işgalinden kurtuluşunu her yıl daha yoğun kutluyoruz.Bunun sebebi gençlere vatan bilincini bu vatanın nasıl kurtarıldığını anlatmak içindir.

Bağcılar Belediye başkanı Lokman çağırıcı selamlama konuşması yaptı .Huzuru arayanların şehri Bayburt’un kurtuluşunun 102.yılını kutluyorum dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de konuşmasında ,dün Bayburt2ta Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümünü kutladık.Geçmişi yad ettik,acıları paylaştık.16 Temmuz 1916’da Bayburt Ruslar tarafından işgal edilmiş 1 Yıl 7 ay 5 gün boyunca bir esaret dönemi geçirmiş,çekilmesinden sonrada Ayaklanan Ermeniler tarafından her türlü işkenceye maruz kalmıştır dedi.

Protokol konuşmaları Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan bir selamlama konuşması yaptı.

Geceye,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan,Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Samsun Valisi Osman Kaymak,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Bağcılar Kaymakamı Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Mustafa Eldivan,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Arpalı Belediye Başkaı Abdurrahman Polattimur,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır,Siyasi Partilerin İl,İlçe Başkanları,STK Başkanları ve hemşerilerimiz katılım sağladılar.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal selamlama konuşmasında ,biz dünde yaşamıyoruz fakat diyoruz ki Bayburt Oğuzun konduğu yurt,Bayburt’un sevdanın konduğu yurt,Bu duygularla diyorum ki Bayburt bu ülkenin her derdine dermen olmaya devam edecektir.

Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymak konuşmasında,Sizler Bayrağın, Vatanın ne olduğunu bilen insanlarsınız insanlarsınız.Değerli hemşerilerimiz Bayburt bundan 102 yıl önce maalesef işgal altında kalmıştır.Atalarımız tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamıştır dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim yaptığı konuşmada Anadolu medeniyetinin Nüve şehri temsili şehri Bayburt’tan sizlere selam getirdim.Bayburt’un kurtuluşunun 102. Yılı münasebetiyle gerçekten çok güzel programlar icra ettik.Çok yoğun bir katılımın olduğunu müşahede ettik.Yine Bayburtluların kendi arasındaki dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu hem Bayburt’ta hem de burada bir kez daha müşahede ettim.

Bu gün burada tarihi bir akşam yaşıyoruz.Bende bunu yaşamak için sizlerin arasında oldum.Sizleri sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum.Bayburt insanımızı tanıdıkça sizlerle bir kez daha gurur duyuyorum dedi.

Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir Bayburtlu varsa orada ezanı hür ,Bayrağı hür bir Türkiye vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal adan Bayburtlu Hemşerilerimize seslenerek,Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir Bayburtlu varsa orada ezanı hür ,Bayrağı hür bir Türkiye vardır.

Selâmünaleyküm, mâ’nâ erleri,Aşk ile şakıyan, dile merhaba.Bayburt erenleri, aşkta Pir’leri;Perver-i turab’ım, İl’e merhaba. Diyen Aşık Makberinin sözlerinden çok etkilendiğimi ifade etmek isterdim.

Bu anlamlı organizasyonda sizlerle beraber olduğum için çok mutlu oldum. Bayburtlu her bir kardeşime hürmet ve saygılarımı sunuyorum.Moğola,Bizansa,Ruslara karşı başını yere eğmeyen ,hiçbir dönemde işkenceye boyun bükmeyen,Bayburt kalesi gibi daima dimdik duran asla teslim olmayan yiğit şehrin evlatları,aziz Bayburtlular.Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan ,coşkunuza ortak olmaktan memnun oldum dedi.

Geceye Sponsor olan Firmalarımıza Plaket takdimleri yapılmasıyla devam eden gece,1963 Yılında Polanyada Dünya Şampiyonu olan Bar ekbinin göstersiyle devam eden gece Konuk sanatçı Sevcan Orhan’ın güzel türküleriyle son buldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vk.Celal Adan

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim

Samsun Valisi Osman Kaymak

Bayburt Milletvekili Fetani Battal

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci