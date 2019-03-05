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Kurtuluşun 101. yılı Bayburt Türküleriyle Kutlandı

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Korosu, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına ‘Bayburt Türküleri’ konseri düzenledi.

Kurtuluşun 101. yılı Bayburt Türküleriyle Kutlandı
05 Mart 2019 Salı 14:29

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen anma konserinde, 17 yöresel türkü bireysel performanslar ve koro eşliğinde söylendi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerden kurulu koro, Şef Büşra Yalman yönetiminde türkülere yorumlarıyla renk kattı. Dinleyicilerin alkışları ve sözleriyle eşlik ettiği konserde en çok ilgiyi ‘Şen Ol Bayburt’ türküsü gördü.

Konserin Bayburt’un kahramanlarına ithaf edildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurtuluşun coşkusunu türkülerle yaşadıklarını dile getirdi. Koroda görev alan öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür ettiğini belirten Coşkun, tüm misafirlerle birlikte keyifli bir akşam geçirdiklerini ifade etti.

Konser sonunda Vali Ali Hamza Pehlivan ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından Şef Büşra Yalman’a çiçek takdim edildi.

Konsere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Sağlık İl Müdür İlker Hancı, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve protokol aileleri katıldı.

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Etiketler; #Kurtuluşun 101. yılı #Bayburt Türküleri
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