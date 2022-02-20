Kurtuluş etkinlikleri kapsamında ,Çocuklar doyasıya eğlendi

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından Çocuk Eğlence Programı düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediye Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kapılarını ilk defa Çocuk Eğlence Programı ile açan Hacı Kıyasi Şentürk Camii altında bulunan Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda çocuklar kitap hediye edilerek, çikolata ikramıyla karşılandı. 5 seans olarak planlanan gösteri yoğun ilgiden dolayı 6 seans olarak yapıldı.

Miniklerin akın ettiği gösteride birbirinden renkli oyunlarla oldukça eğlenen çocuklara palyaçolar da eşlik etti. Programın sürprizi ise Türk Dünyasının birleştirici unsuru olan Dede Korkut’un hikâyelerinde yer alan en meşhur kahramanı Bamsı Beyrek’in canlandırılması oldu. Çocukların oldukça ilgiyle izlediği gösteride Bamsı Beyrek Boğaçhan’ın hikâyesini anlattı.

Program kapsamında evet hayır oyunu, kola fanta oyunu, çığlık atma oyunu ve tıp oyunu oynandı. Oyunlarda başarılı olanlara sürpriz hediyeler verildi. Ayrıca eğitici ve öğretici oyunlara da yer verildi.

Başkan Pekmezci’den Kapalı Çocuk Oyun Salonu Müjdesi

Çocuklar doyasıya eğlenirken Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de sevinçlerine ortak oldu. Programı çocuklarla birlikte izleyen Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, “Bugün Bayburt’un Düşman İstilasından Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesile ile bu güzel ortamda çocuklarımız için bir şeyler yapalım dedik. Sevgili çocuklar biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah Bayburt’umuzdaki bu eksikliği gidermek adına bundan sonra sizler için sürekli güzel programlar yapacağız. Bu ülkenin gerçek sahipleri yarın sizler olacaksınız. Bayburt Belediyesi’ne ait olan bu Çoruh Kültür Merkezimiz artık sizler için bu hizmeti her zaman yapacak bir alan olacak. İnşallah sizleri burada ağırlayacağız. Size bir müjde vermek istiyorum. Allah nasip ederse bu sene içerisinde sizin için kapalı büyük bir oyun salonu yapıyoruz. Yazın da kışın da kullanılacak o salon ailelerinizle birlikte çok rahat kullanacağız, aklınıza gelen her türlü oyuncağın olduğu bir alan olacak. Sizler bizim yarınımızsınız. Bu ülkeye yarın sizler sahip çıkacaksınız. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Ailelerinizi ve öğretmenlerinizi dinleyin. Siz ne kadar güzel eğitilip yetiştirilirseniz, ne kadar mutlu olursanız biz de sizinle mutlu olacağız.” İfadelerini kullandı.