Kurtlar Bayburt’u mesken tuttu

Kış Şartlarının Ağır geçtiği Bayburt’ta Kurtların bekçi kulübesine 2 metreye kadar yaklaştıkları görülüyor.

Bekçi kulübesine sinsice yaklaşan kurtlar kulübenin önünde yatan iki köpeği almaya çalışıyorlar, Kurtları fark eden köpekler kurtların üzerine koşmaya başlıyor, Köpeklerin üzerlerine geldiklerini gören kurtlar ters istikamete doğru kaçmaya başlıyor ve diğer kamerada 1 kurt ve 1 köpek bir süre karşılıklı bakıştıktan sonra kurt tekrar kaçıyor, köpekte Kurt’un peşinden kovalamaya devam ediyor.

Kovalamaca diğer kamerada ’da devam ediyor 3 kurt site dışına çıkarken 1 köpek kurtların peşinden gidiyor ve kurtların siteden uzaklaşmalarını sağlıyor.

