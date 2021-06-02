KÜLTÜR YOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Çin-i Maçin Kalesi Kültür Yolu Projesi kapsamında yapım çalışmalarına başlanan kale yolunda incelemelerde bulundu.

BAYBURTGÜNDEM HABER - Bayburt Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) destekleriyle hayata geçirilen proje, tarihi Çin-i Maçin Kalesi’ni cazibe merkezine dönüştürecek. Önceki yıllarda yapılan kazı kurtarma, çini montajı ve aydınlatma çalışmalarına ek olarak hazırlanan proje, tarihi yapıyı estetik ögeler ve kültürel değerlerle bütünlük içerisinde ele alan bir güzergâha dönüştürecek. Proje kapsamında kale kapılarına ulaşımın sağlandığı üç yüz elli metrelik yol yenilenerek aydınlatılması sağlanacak. Ziyaretçiler için oluşturulacak seyir alanları çeşitli motiflerle bezeli ferforjelerle çevrelenecek.

Çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Epcim, güzergahta incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, projeye ilişkin yaptığı açıklamada tarihi yapıda daha önce Bayburt Kalesi Çinileri ile Buluşuyor Projesi’ni hayata geçirdiklerini anımsattı. Tarihi Çin-i Maçin Kalesi’ne yönelik bir yeni bir proje ile vatandaşların karşısına çıkmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Vali Epcim, “Bu sene Valiliğimizin öncülüğünde Kalkınma Ajansımız ve İl Özel İdaremizin destekleriyle Bayburt Kalesi’nde bir yol projesini hayata geçiriyoruz. Çin-i Maçin Kültür Yolu ismiyle andığımız projemiz kapsamında Bayburt Kalesi’ni önemli bir turizm destinasyon noktası haline getirme noktasındaki çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Çalışmayla birlikte kalede kültür yolu projesini hayata geçireceklerini açıklayan Vali Epcim, bölgedeki yürüyüş yolunun yeniden düzenlenmiş olacağını bildirdi.

Kale yolunun bundan böyle çok daha güzel bir hal alacağının altını çizen Vali Epcim, “Bayburt Kalesi’ndeki korkulukların paslanmış, çok kötü bir görüntüsü vardı. Korkulukların yenilenmesi, özellikle aydınlatma noktasındaki problemlerim çözümlenmesi ve tarihi dokuyla örtüşmeyen aydınlatma sistemlerinin yer altına alınacağı özel bir projeyi burada gerçekleştireceğiz. Bu proje ile birlikte Bayburt Kalesi çok daha güzel bir noktaya gelmiş olacak. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla Bayburt Kalesi’nin bilinirliğini daha da artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

Benzer projelerle Bayburt’a ve Bayburt’un kültürel kimliğine hizmet etmek istediklerine dikkat çeken Vali Epcim, projede emeği ve desteği bulunanlara teşekkür etti.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt Müze Müdürü Adem Bedir, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.