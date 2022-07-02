KUDAKA’DAN BÖLGEYE 24,7 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

BAYBURTGÜNDEM- İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 9 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Yatırım tutarı toplam 24,7 milyon TL olan 9 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 19,1 milyon TL destek sağlanacaktır.

2022 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Başarılı Projeler Listesi