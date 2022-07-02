Bayburt Üniversitesinin Şampiyon Öğrencisi Busenaz Sürmeneli, Altın Madalyalı Turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da Ekledi
Bayburt Üniversitesinin Şampiyon Öğrencisi Busenaz Sürmeneli, Altın Madalyalı Turnuvalarına Akdeniz Oyunlarını da Ekledi
0
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
0
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
0
0

KUDAKA’DAN BÖLGEYE 24,7 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

KUDAKA’DAN BÖLGEYE 24,7 MİLYON TL’LİK YATIRIM
02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:06

BAYBURTGÜNDEM- İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 9 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Yatırım tutarı toplam 24,7 milyon TL olan 9 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 19,1 milyon TL destek sağlanacaktır.

2022 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Başarılı Projeler Listesi

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Erzurum

Hınıs’ın Sütü Mandıra İle Değerleniyor

Hınıs Belediye Başkanlığı

Erzurum

Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Erzurum

İşim Gücüm Üretim Şenkaya Süt Toplama Projesi

Şenkaya Belediye Başkanlığı

Erzincan

Refahiye'de Kadınlar ve Gençler Atölyelerde

Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Erzincan

Girişimci Kadınlar Seracılıkta Üretecek Kazanacak Tüm Üzümlü Kalkınacak

Üzümlü Belediye Başkanlığı

Erzincan

Kumumuz Yol Olsun

Üzümlü Belediye Başkanlığı

Bayburt

Güneşten Toprağa Üretim Tesisi

Bayburt Belediyesi

Bayburt

Altyapıda Kilit Noktamız Parke

Demirözü Belediye Başkanlığı

Bayburt

Arpalıda Cam Kafe-Restoran İle Turizm Köprüsü Kuruluyor

Arpalı Belediyesi

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
EMEKLİ MEMUR-SEN BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİ 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ BİLDİRİSİ
EMEKLİ MEMUR-SEN BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİ 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ BİLDİRİSİ
0
Heybetepe’de Köy İçi Yollar Tarihinde İlk Kez Asfaltla Kaplandı
Heybetepe’de Köy İçi Yollar Tarihinde İlk Kez Asfaltla Kaplandı
0
Rektör Türkmen, Cezayir'de
Rektör Türkmen, Cezayir'de
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.