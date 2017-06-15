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Kudaka YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına katılacak..

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 88. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Kudaka YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına katılacak..
15 Haziran 2017 Perşembe 17:36

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in aylık Ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından toplantı gündemine geçildi. Ajansın mevcut çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen projelere ilişkin ön çalışma raporları ile 2016 yılı Mali destek programlarının ilerleme raporları görüşülerek onaylandı.

Ayrıca, 13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına, bölgede faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği içerisinde katılım sağlanmasına karar verildi. Son olarak dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

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