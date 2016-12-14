KUDAKA Genel Sekreterliği’ne Prof. Dr. Osman Demirdöğen Atandı

Prof. Dr. Osman Demirdöğen Kimdir?
1962 yılında Erzincan'da doğan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ilk ve orta öğrenimini Çayırlı’da, lise öğrenimini de Erzincan'da tamamladıktan sonra yükseköğrenimini, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde yaptı.
1986-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptıktan sonra 1989-1991 yılları arasında Nottingham Üniversitesi'nde de Bilim Masteri yaptı.
1993 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Demirdöğen, 1999 yılında doçent, 2005 yılında ise profesör oldu.
2002 yılında Purdue Üniversitesi Girişimcilik Merkezinde ortak çalışma yapan Demirdöğen, aynı dönemde Kolombiya Universitesi’nde (Chicago) Girişimcilik dersleri verdi.
31 yıldan bu yana AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Demirdöğen aralarında, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Yerel Ekonomik Gelişme Projesi (YEGP), Küçük Ölçekli İş Kurma Projesi, Genç Girişimci Geliştirme Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Projesi, Erzurum İl Gelişme Planı, Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Programı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Projesi (ABİGEM) gibi Erzincan ve Bayburt’u da kapsayan birçok önemli projenin yürütücüsü ve yerel ekip sorumlusu olarak görev aldı.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında ihtisas sahibi olan Demirdöğen, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Döngü Yönetimi, Girişimcilik, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Verimlilik, Zaman Yönetimi gibi alanlarda da ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve danışmanlık vermektedir.
Dekan Yardımcılığı dâhil çeşitli fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarında da görev alan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Purdue Üniversitesi Orta Asya Verimlilik Araştırma Merkezi ve Nahcivan Devlet Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. Yayımlanmış 10 kitabı ve çok sayıda bilimsel araştırma projesinin yanı sıra yurt içinde ve yurtdışındaki dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Demirdöğen, değişik kuruluşlardan çok sayıda ödül aldı.
İyi derecede İngilizce ve Azerice, orta derecede ise Fransızca bilen Prof. Dr. Osman Demirdöğen, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreterlik makamına Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN atandı.
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