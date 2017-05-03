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KUDAKA 87.Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 87. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUDAKA 87.Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı
03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:07

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in aylık Ajans faaliyetleri ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; Ajans iş ve işleyişine ilişkin genel değerlendirmeler yapılarak 2018 yılı Ajans bütçesinin hazırlanmasına yönelik Genel Sekretere yetki verildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

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