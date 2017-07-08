KÖYLERİMİZİN SU DEPOLARINDAN TEMİZ SU AKACAK.​

İl Genel Meclis Başkanı Yusuf elçi, Bayburt genelindeki köylerde toplam 220 su deposunun temizlik çalışmalarının yapılacağını, bunlardan 60 tanesinin şu an itibariyle dezenfekte edildiğini bildirdi.

Başkan Elçi, beraberinde Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Erkan Karakoyun, Halk Sağlığı Müdürlüğünden Çevre Mühendisi İhsan Kahveci ile birlikte Danişment Köyü’ndeki su deposunun temizliğini yerinde inceleyerek ilgili müteahhit ve köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elçi burada yaptığı açıklamada Bayburt ilçe ve merkeze bağlı köylerde bulunan toplam 220 tane su deposunun temizleneceğini ifade etti. Bunlardan 60 tanesinin dezenfekte edilerek steril hale getirildiğini belirten Elçi, tahlilleri alınan suların temiz olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Elçi şunları kaydetti: “İnşallah proje bittiğinde sayın bakanımızın da arzu ettiği köylerimizde içme suları kaynaktan depoya, depodan, şebekeye ve şebekeden evlerimize tertemiz akacaktır. Çalışmalarından dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2017 sonu itibariyle bütün köylerdeki sularımız sağlıklı ve içilebilir hale gelecek.”