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Kore gazisi Halis Acar son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta yaşayan son Kore gazilerinden biri olan Halis Acar dünyaya veda etti.

Kore gazisi Halis Acar son yolculuğuna uğurlandı
17 Temmuz 2018 Salı 13:01

Bayburt'ta vefat eden Kore gazisi Halis Acar, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü Trabzon'daki bir hastanede 86 yaşında vefat eden Acar için Demirözü ilçesine bağlı Eymür köyünde cenaze töreni düzenlendi.  Cenaze törenine Acar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve vatandaşlar katıldı. Acar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Kore Gazisi Halis Acar

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Etiketler; #Halis Acar #kore gazisi
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