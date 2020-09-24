KOP TÜNELİNDE PATLAMA..

Kop Tüneli'nde patlama meydana geldi.Yaralılar var.

Kop Tünelindeki patlamayla ilgili edinilen ilk bilgilere göre, tünelde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı patlama meydana geldi. Yaşanan acı olayda 10'un üzerinde yaralı var, yaralıların birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye, Bayburt Devlet Hastanesi'nden ambulanslar sevk edildi. AFAD ekipleri de bölgede...

Son alınan bigiye göre Sekiz Yaralı var.Metangazından yanıklar oluşmuş....

Vali Cüneyt Epcim olay mahalline geldi..

Kaynak Yapma esnasında Metangazı sıkışmasından Patlama oldu.

11 Yaralı, 9 İşçi Bayburt Devlet Hastanesinde.2 İşçi Erzuruma sevkedildi.Erzuruma sevkedilen İşçilerin ve Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin biri ağır yaralı.

Vali Cüneyt Epcimin yaptığı açıklama:

"İlk belirlemelere göre 8 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler seferber olmuş durumda. Yaralılarımızın durumu iyi, Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Ağır olan 1 yaralı Erzurum’a sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz."

Vali Epcim, 6 bin 500 metre olarak planlanan tünelin 2 bin 500 metresinde patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

Detaylar gelecek…

Ambülanslar Yaralıları Bayburt Devlet Hastanesine getirdi.