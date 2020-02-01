Kop Savunması, Mektup Yarışmasının Ödül Miktarları Belli Oldu

21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup” temalı yarışmada dereceye girecek olan katılımcılara verilecek ödüller belli oldu.

Yurtiçinden ve yurtdışından dileyen herkesin katılabileceği yarışmada ödüller birinciye 4 Bin TL, ikinciye 3 Bin TL, üçüncüye 2 Bin TL, mansiyon ödülü ise bin TL olarak belirlendi.

Başvuruların 15 Şubat 2020 tarihine kadar bbelediye@gmail.com adresine e-mail yoluyla veya Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bayburt Belediyesi Hizmet Binası Özel Kalem Müdürlüğü adresine posta yoluyla gönderileceği yarışmada, mektuplar en fazla 2 sayfa olacak. Katılımcıların yarışmaya başvururken isim soy isim, iletişim numarası ve adreslerini yazmaları gerekmekte.

15 Şubat 2020’den sonra gönderilen mektupların değerlendirmeye alınmayacağı yarışmada mektuplar Bayburt Üniversitesi tarafından kurulacak olan alanında uzman edebiyatçı ve tarihçilerden oluşacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren mektuplar Bayburt Belediyesi resmi web sitesinden ilan edilecek. Yarışmaya katılan tüm mektupların telif hakları Bayburt Belediyesi’ne ait olacak ve uygun görülen mektuplar kitaplaştırılacak.

Katılımcılara ödülleri ise 21 Şubat 2020 Cuma günü Bayburt’ta yapılacak olan Kurtuluş Gecesinde takdim edilecek.