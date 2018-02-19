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KOP KAYAK MERKEZİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, #BayburtunYazıdaBizimKışıdaBizim Bayburt’ta Buluşalım etkinlikleri kapsamında Kop Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

KOP KAYAK MERKEZİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ
19 Şubat 2018 Pazartesi 18:44

Bayburtlu gurbetçilerin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de ilimizde çeşitli etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlayıp kış turizminin de canlandırılmasını amaçlanan proje kapsamında Kop Dağı Kayak ve Kış Sporları Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Mili Eğitim Müdürü Soner Can, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Vekili Adem Köse, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bekir Kurtoğlu, İstanbul Koçbayır Derneği yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Afrin’de sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı”na destek amacıyla kayakçıların takım halinde gerçekleştirdiği bayraklı gösteri vatandaşların beğenisini kazandı. Etkinlik Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından katılımcılara börk hediye edilmesi ve çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi.

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Etiketler; #kayak #Kop Dağı
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