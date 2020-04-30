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Konursu Köyü karantina altına alındı

Konursu Köyü Covid 19 Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Konursu Köyü karantina altına alındı
30 Nisan 2020 Perşembe 22:25

Bayburt Huzurevi’nde yaşanan ve 35 kişide tespit edilen Koronavirüs hastalığı sonrası Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta sayısında birkaç gün içerisinde artış yaşandı ve pozitif hasta sayısı 60’ın üzerine çıkmış oldu.

             Koronavirüs hasta sayılarında önümüzdeki günlerde yine artış yaşanabileceği  düşüncesiyle önlemler artırıldı. 10 kişide koronavirüs hastalığının tespit edildiği Konursu Köyü karantinaya alınarak tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Bu Güne dek, Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl, Adabaşı, Heybetepe ve Konursu köyü olmak üzere 5 köy karantina altına alınmış oldu.

Daha önce karantina altına alınan 4 köyde karantina uygulaması değerlendirmeler sonrası da kaldırılmış durumda.

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