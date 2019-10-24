Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, eşi Oya Koçan, Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik ve beraberindekilerle geçirdikleri kaza sonrası yaralandılar.

Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik idaresindeki araç, dün akşam Karşıgeçit-Aslandede köyleri arasında karşı yönden gelen araçla kaf kafaya çarpıştı.

Karşı yönden peşpeşe gelen iki aracın ilkine sürtünen ve dengesini kaybeden Akçelik idaresindeki araç, ikinci araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından köyüne giderken olayı gören Aslandede Köyü eski Muhtarı İsmail Öksüz tarafından Bayburt Devlet Hastanesi’ne yetiştirilen yaralılara gerekli müdahaleler yapıldı.

Halen hastanede tedavi altında bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, Prof. Koçan’ın ise küçük bir kırık dışında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Prof. Koçan’ı Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.







