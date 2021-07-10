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Kitap kahvenin açılışı yapıldı..

Ensar Vakfı Bayburt Şubesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı "Gençlik Projeleri Destek Programı " tarafından desteklenen Bayburt kitap kahve açılışı yapıldı.

Kitap kahvenin açılışı yapıldı..
10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:48
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BAYBURTGÜNDEM- Ensar Vakfı Bayburt Şubesinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı "Gençlik Projeleri Destek Programı " tarafından desteklenen BAYBURT KİTAP KAHVE projesinin Öğretmen Evindeki açılışına Bayburt  Valisi Cüneyt Epcim , Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader,geçmiş dönem  İstanbul Milletvekili Mütevelli Heyeti Üyesi  Feyzullah Kıyıklık, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, MÜSİAD Bayburt Başkanımı Emre Bayrak, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Mütevelli Heyet Üyesi Doç Dr. Hayrettin Öztürk’ün Kuran tilaveti ile başlayıp Ensar Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı Ahmet Ertaç'ın açılış konuşması ile devam eden program, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun duası ile son buldu. Hayırlı Uğurlu Olsun.

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