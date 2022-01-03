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KIRKLARTEPE BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

KIRKLARTEPE BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:56

BAYBURTGÜNDEM- Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Temelden yüksekliği 45 metre…

Bu kapsamda Bayburt Kırklartepe Barajında inşaat çalışmalarının tamamlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Kırklartepe Barajımızı Saruhan (Haho) deresi üzerine, Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu barajımızın temelden yüksekliği 45 m olup, kret uzunluğu ise 779 metredir” diye konuştu.

Barajda Su Tutulmaya Başlandı

Genel Müdür Yıldız şöyle devam etti: “Bayburtlu vatandaşlarımızın hasretle beklediği Demirözü barajından sonra, Bayburt’un ikinci büyük barajı olan Kırklartepe Barajında inşaatımızı tamamladık ve barajda su tutmaya başladık. Barajımız şuan da geçici kabul aşamasına gelmiştir. Bu barajımızın sulama ve toplulaştırma inşaatlarını da önümüzdeki yıl ihale edip, yapmayı planlıyoruz. Sulama inşaatını da tamamladığımızda toplamda 57 700 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturmuş olacağız ve böylelikle ekonomimize yıllık 45 milyonluk bir katkı sağlanmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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KIRKLARTEPE BARAJI SU TUTMAYA BAŞLADI
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