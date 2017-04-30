Kırklartepe barajı başlıyor

Bayburt ilimizde Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi hüküm sürmektedir. Bayburt ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Tarım faaliyetlerinde ovalar önemli yer tutmaktadır. İldeki tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bayburt ilinin de nasibini aldığını belirterek,

Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Bayburt ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 206.880 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 120.000.000 TL yıllık zirai gelir elde edilmesi 37 adet yerleşim yerinin ve 1.074 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 23,59 MW’a çıkarılması ve 77,7 milyar kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. ’dedi.

DSİ Genel Müdür Acu;’’Bu kapsamda Bayburt ilinin hasretle beklediği Bayburt Kırklartepe Barajının yapımına başlanacağını, yapılacak baraj ile 55 380 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.

Acu;’’Kırklartepe Barajının Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipinde, Temelden 45 metre yüksekliğinde yapılacağını ve Barajda 20,37 Milyon m³ su depolanacağını, Barajın Malzeme Dâhil 75.343.686 TL’ye mal olacağını belirterek, Kırklartepe Baraj ve sulaması tamamlandığında 26.650.000 TL yıllık net gelir artışı sağlanacaktır. ’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu; ‘’Son olarak, ‘Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.