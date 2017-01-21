Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam ediyor

Bayburt’a yepyeni bir çehre kazandıracak olan kentsel dönüşüm çalışmaları Bayburt Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle devam ediyor.

Genç Osman Mahallesindeki eski sanayi sitesi olarak bilinen ve içerisinde 250 adet iş yeri ile 383 adet konutun yer aldığı, 125.082.03 m² lik alanın, 72,877.00 m² si TOKİ tarafından kamulaştırıldı. Geri kalan kısım için ise görüşmeler en kısa sürede başlayacak.Ocak ayı içinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve sivil toplum kuruluşları ile belediyede bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren TOKİ yetkilileri kısa süre içinde vatandaşlarla muvafakatname görüşmelerine başlanacağı bilgisini verdi. 832 adet dairenin inşa edileceği projede blokların ön kısmında ise 120 adet iş yeri olacak. Ayrıca Sanayi Camisi etrafında inşa edilecek olan konutların altında da iş yerlerinin olması planlanan projenin yapımına ise 2017 yılı inşaat mevsiminin açılmasıyla başlanacak.