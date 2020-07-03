Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi “Kem eğirme” etkinliği gerçekleştirildi.

'Yaşayan ve Yaşatan Müze' anlayışıyla Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatmayı hedefleyen Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde bu hafta “Kem eğirme” etkinliği gerçekleştirildi. Müzenin kurucusu İş insanı Kenan Yavuz, yaz sezonu boyunca önemli etkinliklere imza atacaklarını belirterek, her pazar günü ise, köy gelenekleri ile alakalı çeşitli etkinlikler planladıklarını belirtti.

Bayburt’un Beşpınar köyündeki evini müzeye dönüştüren İş insanı Kenan Yavuz, ev ve çevresindeki araziyi özel olarak dizayn ederek, geleneksel köy evleri, değirmen, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, tandır, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan düzenlendi. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce ‘Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’ olarak tescillendi. Müze, Bayburt’un ziyaret edilen yerleri arasına girdi.

Müze fikrinin doğduğu topraklara vefa duygusunun eseri olduğunu belirten Kenan Yavuz, toplumsal olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Yavuz, “Bu çalışmayı doğduğum dedemin, ninemin mezarının olduğu yere beni yetiştiren topraklara bir vefa olarak projelendirdim. Anadolu kültürünün güzelliklerini yaşatmaya gayret ediyorum. Toplumsal bir farkındalık yaratmaya, betonlaşmaya tarihimizin izlerinin silinmesine engel olmaya gayret ediyorum. Bu anlamda çevremizde bir farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana. Çocuklara yönelik önemli faaliyetler içerisinde olacağız. Bir açık hava sinemamız var. Köy evlerimiz, su değirmenimiz etnografya müzemiz var. Kütüphaneyi de yeni inşa ettik. Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi adını verdim. Çocuklarımızla hep beraber olmak istedik. Teknoloji ve dijital dünya çocukları ailelerden toplumdan koparıyor. Onların büyüklerle beraber olma ortamlarını ve masal dinlemek geleneğini yaşatmaya gayret ediyorum” dedi.

Anadolu’da Türk İslam kültürüne ait olan her şeyi müzede toplamak istediğini anlatan Yavuz, “Keyifli bir proje ve çok fazla ziyaretçimiz olmaya başladı. Bayburt’un kültür turizmine açılması ve bu anlamda hem hemşehri turizmine hem de dış turizme açılması için de önemli bir durak olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.”

Müzede son olarak, 1970’li, 1980’li yılların Beşpınar Meydanı yerini aldı. Beşpınar’ın bölgesinde merkez köy olduğu, ürettiği yıllardaki 6 işyeri müzede sembolik olarak canladırıldı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz’un çocukluk ve ilk gençlik yıllarını kapsayan dönemde faal olan Marangoz Mehmet Yavuz, Nalbant ve At Arabası imalatı yapan İhsan Tükenmez, Demirci Hacı Mehmet Sukes, Ayakkabıcı Necdet Kıran, Terzi Faik ve Sadık Yavuz Kardeşler, Bakkal Hacı Sait Yavuz ile Yukarı Loru Kahvesi gibi iş yerleri ve sahiplerinin isimleri müzede oluşturulan mekanlarla yaşatıldı. Her bir mekanın içerisi de iş koluyla ilgili temsil ettiği dönemlere ait araç gereçlerle donatıldı.

Yavuz, Bayburt’a gelen Bayburt’un ekmeğini bölmeli, yemeğini yemeli, Bayburt’un türküsünü söylemeli, Bayburt’un havasını koklamalı, Bayburt barlarını oynamalı bu özünlüğü öne çıkararak hissettiremezseniz eğer bu girişimler sürdürülebilir olmaz” dedi.