Kemal Gümrükçü,Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne atandı.

Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne Kemal Gümrükçü atandı.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Müdürlüğü’ne atandı.

Kısa bir süre önce boşalan Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne, 2011 yılından beri ise Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görev yapan Kemal Gümrükçü atandı.

Kemal Gümrükçü kimdir?

01.08.1972’de Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

12.09.1997’de öğretmen olarak Hakkari Yüksekova’da göreve başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinde yıllarca hizmet verdikten sonra 2010 yılında Zonguldak İl Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atandı. 2011 yılından beri ise Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak görevini sürdüren Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne atandı. Kemal Gümrükçü, evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.