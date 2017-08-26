Kemah'ın yeni kaymakamı Bayburtlu Ahmet Karaaslan oldu

İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi" ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldığı öğrenildi.

2015 yılında Kütahya’nın Pazarlar İlçesi’ne kaymakam olarak atanan Ahmet Karaaslan 2 yıllık görev süresinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın yeni karanamesi ile Erzincan’ın Kemah İlçesi’ne atandı.

Ahmet Karaaslan kimdir?

1983 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da, Lise Öğrenimini Pendik İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde denetmen yardımcısı olarak memuriyete başladı. 2009 yılında Konya Defterdarlığında denetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 2011 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare mesleğine intisap etti. İl stajını Ardahan, Teftiş stajını Manisa ili Gölmarmara ve Köprübaşı İlçelerinde, Kaymakamlık Refiği stajını Düzce İli Akçakoca ve Sakarya İli Ferizli İlçelerinde yaptı. Düzce Cumayeri ve Kocaeli Darıca İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa etti. Yurt dışı dil eğitimi için 1 yıl ABD'nin Maryland Eyaletinde bulundu. 28/06/2015 tarih ve 29400 sayılı resmi gazetede yayınlanan müşterek kararname ile Kütahya’nın Pazarlar ilçesi kaymakamlığına atanan Karaaslan, son yayınlanan kararname ile Erzincan’ın Kemah ilçesine atandı. Karaaslan, evli ve iki çocuk babası.