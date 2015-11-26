KAVCIOĞLUNDAN BAKANLIK YORUMU ...

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Milletvekili Naci Ağbal’ın Maliye Bakanlığı’na getirilmesi ile ilgili, açıklamalarda bulundu.

Yıllar sonra gelen bakanlığın Bayburt için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

“Bu bakanlık çok önemliydi. Yıllar sonra Bayburt’un yeniden bir bakanlık kazanması büyük bir mutluluk ve onur. Bu sonuç Bayburt için çok önemliydi. Yıllar sonra olsa da Bayburt’un hak ettiği bir sonuçtu. Bu saatten sonra elbirliği ile daha çok ve daha yoğun çalışacağız. Bu sonuçla Bayburt’un yüzde 50’si bakan, yüzde ellisi milletvekili oldu. Bakanlar kurulu açıklandığı andan itibaren Bayburt’ta müthiş ve haklı bir sevinç var. Herkesin gururlandığı güçlü bir bakanlık Bayburt’un oldu. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu sonucun çok hayırlı işlere vesile olacağına inanıyorum"