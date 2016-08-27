KAVCIOĞLU MEMUR-SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf elçi ve Parti yöneticileri ile Memur-Sen Sendikasını ziyaret etti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf elçi ve Parti yöneticileri ile Memur-Sen Sendikasını ziyaret etti.

Burada hoş geldin konuşması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Fikret Özbey, misafirlerinden gerçekleştirdikleri ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü; 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimine karşı yurt genelinde, meydanlarda, ülkesine ve milli iradeye sahip çıkan milletimiz, tankların önüne yatarak, gövdesini barikat yaparak darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Milletin iradesine karşı kalkışma yapan, Milletin Başkomutanı ve Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ı, milletin iradesinin tecelligâhı olan TBMM’yi ve Başbakanını, Milletin güvenliğini sağlayan Genelkurmayını ve MİT’ini bombalayan beynini kiraya vermiş aşağılık cuntacılar, hain emellerine ulaşma noktasında engel olarak gördükleri insanımızın iradesine darbe vurmaya kalkmış; sivil insanlara namlu doğrultmuş, kendi silah arkadaşını gözünü kırpmadan vurmuş, emniyet mensuplarını ve binaları yaylım ateşine tutmuş ve bunun sonucunda çok sayıda insanımızı hunharca şehit etmiştir. Destansı bir direniş örneği sergileyen, hainlerin önünde canı pahasına set oluşturan, kurumların işgal edilmesini engelleyen, milletin üzerine kurşun yağdıran asker görünümlü teröristlere geçit vermeyen şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 15 Temmuz akşamı darbe girişimine ilk tepkiyi veren sivil toplum örgütü ve Bayburt olarak biz olduk. ‘Darbenin karşısındayız’ diyerek, sokağa koştuk. O günden bugüne kadar meydanlarda olmaya devam ettik, çünkü bu ülke gazete kuponları biriktirilerek alınmış bir ülke değil. Bu ülke, bedel ödenerek alınmış bir ülkedir. Bu ülkede ruhunu satmış aydın kılıklı hainler olabilir ama bu ülkede kınalı kuzular, Seyit Çavuşlar, bu ülkede destan yazan nice insanlar var.”

Bu açıdan Genel Başkanımız Ali Yalçın olmak üzere; biz Memur-Sen olarak her zaman haklının yanında olduk, demokrasiden yana tavır aldık. Cumhurbaşkanımızdan tutun da, bütün devlet erkanı, tüm siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve özellikle Darbeyi önleyici faktör olan Halkımızın bu dik ve onurlu davranışı, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. ‘ Dedi.

Daha sonra söz alan Kavcıoğlu; Memur-Sen başta olmak üzere tüm Sivil toplum kuruluşlarına darbeye karşı gösterdikleri bu onurlu mücadelerinden dolayı teşekkür ederek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi karşısında kararlı duruşunun bütün planları alt üst ettiğini ifade eden Kavcıoğlu, milleti kimin yöneteceğine milletin kendisinin karar vereceğini dile getirdi.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, darbe girişiminin yaşandığı ilk akşam mecliste çalışmalarına devam ettiğini aktararak: “Meclise bombalar yağdırmaya çalıştırlar. Silahlarla ateş ettiler ama kimse yılmadı herkes koşa koşa meclise geldi. Sabaha kadar meclis çalıştı. Bütün partilerimiz o gün o bombaların ve silahların altında hiç korkmadan meclise geldiler ve ‘Biz devletimizin yanındayız’, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ yazan çatıyı asla hiçbir haine teslim etmeyeceğiz dediler.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin yaşandığı akşam bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Kavcıoğlu, “Sizlerin moralini bozmak, cesaretini kırmak için ikinci darbe gibi şeyler söyleniyor. Siz Türk milletini tanımadınız mı ? Darbe üstüne darbe yapan tek millet bu sokaktaki millettir” dedi.

Darbenin ekonomiye etkisine de değinen Kavcıoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ‘ Türkiye ekonomisi üzerinde askeri darbelerin büyük etkisi olduğunu, ekonomi geliştikçe askeri ihtilallerin engellenebileceğini belirten Kavcıoğlu,buna bağlı olarak demokrasinin gelişiminin de ekonomik güçle mümkün olabileceğini vurguladı. Kavcıoğlu, önceki krizlerin Türkiye’yi teğet geçtiği gibi, darbenin Türkiye’ye kazandırdığı olumsuz gelişmelerin , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde olumsuzluklar bertaraf edilmiştir. Kavcıoğlu, Türkiye’deki darbe girişimlerinin hepsinde önceden bir zemin hazırlığının bulunduğunu, ancak bu son olayda kimsenin böyle bir beklenti içinde dahi olmadığını belirtti. İnsanların buna tepki olarak hemen sokağa çıktığını anımsatan Kavcıoğlu, “İnsanlar sahip oldukları değerleri kaybetmek istemedi. Bu ülkede istikrar, özgüven, demokrasi, insan hakları var. Vatandaş bunu kaybetmek istemediği için Tayyip Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ sözlerini dinledi. İnsanlar kazanımlarını kaybetmek istemediler ve göğüslerini gererek sokağa çıktılar.” diye konuştu.