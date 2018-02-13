Karyollarına yatırımlar devam edecek.

İlimiz ve çevresindeki büyük çaplı karayolları yatırımları 2018 yılında hızlanarak devam edecek.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Karayolları 106. Şube Şefliği’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurumun Bayburt – Gümüşhane Karayolu üzerinde bulunan yerleşkesinde makine parkı ve atölyelerini dolaşan Vali Pehlivan kurum personeliyle bir süre sohbet ettikten sonra Şeflik binasına geçerek Şube Şefi Recep Ergen’den karayolları yatırım projelerindeki son durumlar hakkında brifing aldı.

Vali Pehlivan ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada: “İlimiz ve çevresindeki büyük çaplı karayolları yatırımları 2018 yılında hızlanarak devam edecek. Yatırım programı dâhilinde şu an devam eden 7 projenin toplam proje bedeli 990 milyon 966 bin TL. Bu işlere bugüne kadar yapılan toplam harcama ise 370 milyon 543 bin TL. Bu projeler arasında 52 kilometrelik Köse – Bayburt Devlet Yolu, Salmankaş Tüneli ve Bağlantı Yolları, 13 kilometrelik Bayburt – Çaykara Devlet Yolu, Aydıntepe Şehir Geçir Projesi, Gümüşhane Bayburt – Aşağı Kop Köyü Bölünmüş Yol Çalışması, Araklı – Dağbaşı – Uğrak Yolu, Bayburt – Köse Devlet Yolu ve etüt proje ihalesi yapılan Soğanlı Tüneli var. Bu projelerin bir kısmı tamamlandı bir kısmının 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İnşallah bu yatırımların tamamlanmasıyla ilimizin çevre il ve bölgelerle ulaşım imkanları çağdaş standartlara kavuşmuş olacak, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve çağlar boyunca stratejik öneme haiz olan Bayburt İlimiz bu önemli konumunu sosyo ekonomik gelişmeyle birlikte yarınlara taşıyacaktır. Bu değerli yatırımları hayata geçiren Hükümetimize, Ulaştırma Bakanlığımıza ve Karayolları teşkilatına İlimiz adına teşekkür ediyor İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara ve kurum personeli eşlik etti.