Bayburt Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz selim Tetik,Karşıgeçit ve Yazyurdu köyleri arasındaki dağlık alandaki yangında Helikopter istenmesi neticesinde İtfaiye amirinin helikoptere gerek yok demesini ve duyarsız kalan STK temsilcilerimizi kınıyorum diye açıklama yaptı.

Bayburt Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz selim Tetik'in açıklaması :

Dernek Başkan Yardımcımız Ve Yönetim kurulumuzdakı arkadaşlarımız yangının ilk gününden itibaren olay yerinden aktardıklarından bir tanesini üzülerek paylaşmak istiyorum sizlerle.

Bayburt İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra yetkili amir telsizle Merkeze bilği aktarırken konuşmasında Helikopter e gerek olmadığını dile getirken Arkadaşların ağaçlar yanıyor canlı hayvan seslerini duyuyorsunuz nasıl gelmez sorusuna verilen cevap sizlerin 3.5 agacı için gelmez cevabını şiddetle kınıyor Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Büyüklüğünü hatırlatıp ayagı kırılan yaşlı teyzeyi yut dişindan özel uçakla ülkemize getiren Doğuda dağ köyünde hastalanan vatan daşına Helikopter gönderen bu devletin bilmesini isterim

Yukarıda yazdıklarımın tamamı Geçtiğimiz günlerde Köyümüzde İçimizi yakan 2 gün süren Yangın sonrası ortaya cıkan maalesef ki duyarsızlık hem siyasi anlamda hem dernekler ve sivil toplum kuruluşlarındaki secim sürecindeki birebir markajlar bu süreçte maalesef ki rafa kalkmış.

Üzülerek dile getirmek isterimki Bayburt vakfı 1947 kurulan ilk hemşehri derneğimiz Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tüm Türkiyede artık bizde var olacağız diyen Bayburt Federasyonu il ilçe Dernekleri ve Yakın hissettiğim Köy dernek Başkanları ve Başkan adaylıkları için kapımızı çalanlar, Siyasi Parilerde aktif olup seçimler sonrasında görev alacak çok sevdiğim abilerim, kardeşlerim etkinliklerde yardım kampanyasında Kapımızı çalan değerli dostlar buradaki teşekkürlerim ve kınamalarım sadece duyarlı ve duyarsız olan dostlarımadır. Memleketimizde yaşadığımız Yangında yanan zaten az sayıdaki ağaçlarla birlikte bin yıllık bir tarih yaşanmışlıklar kül oldu uçtu gitti. Mevlam bu tarz felaketlerden Ülkemizi korusun tüm dostlara saygılar sunuyorum.

Yaşadığımız felaketten sonra bizi arayan duyarlı dostlarıma Teşekkür ediyorum

10 yıla aşkındır Bayburt Karşıgeçit Köyü derneğimizin başkanlığını yürütmekte olup 6 yıla yakın da Bayburt il derneği yönetim kurulu ve farklı sivil toplum kuruluşlarında görev alarak hemşerilerimizin yanında maddi manevi olan ve olmaya gayret gösteren bir kardeşiniz olarak yazıyorum. 13 yaşına kadar yaşadığım memleketimde gördüklerimde bir komşusunun bir yardıma ihtiyacı varsa cami minaresinden anons yapılarak tüm komşular yardıma koşardı kederli günlerinde veya üzücü bir hadise yaşanıldığında komşu köylerden il ilçeden tanımasına gerek duymadan at arabası veya yaya da olsa gidilerek ziyaretler edilirdi. 2020 yılına çeyrek kala bu gelenek çok olmasada bir kesim tarafından yapılarak iyi günde de kötü gününde var olan komşular göre biliriz.

Yaşadığımız felaketten sonra duyarlı dostlarıma hemşehrilerime arkadaşlarımıza gerek arayarak gerek sosyal medya üzerinden gerekse ziyarette bulunarak duyarlılıklarını göstererek bizlerin bir nebze yüreğimizdeki ateşe su serptiler.

Bayburt Anadolu yakasında bir il dernek Başkanımız Bayburt vakfında Yönetim kurulunda bulunan bir arkadasımız geçmiş dönemde birlikte görev aldıgım Genel Başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza 170 üzerinde köy dernek Başkanından bir kacına hiç tanımadığım yada sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma gerek arayarak gerekse sosyal medyadan yazarak geçmiş olsun dileklerini ileten Saatlerce Yangınla mücadele eden Dernek üyelerimize Görevli ve yetkililere tüm dostlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum.