Karadeniz bölgesinin en beğenilen belediye başkanları açıklandı.

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanları Yarışmasında, halkın oylarıyla Karadeniz Bölgesinin en beğenilen il belediye başkanı olarak Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş seçildi.

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel En Beğenilen Belediye Başkanları Yarışması’nda, halkın oylarıyla Karadeniz Bölgesi’nin en beğenilen belediye başkanı olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu seçildi.

7 coğrafi bölgede en başarılı büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanlarının belirlendiği yarışmada İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akdeniz Bölgesi’nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ege Bölgesi’nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Marmara Bölgesi’nde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Güneydoğu Bölgesi’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın en beğenilen büyükşehir belediye başkanları oldukları bildirildi.



Halkın oylarıyla en beğenilen belediye başkanlarının tespit edildiği yarışmada Karadeniz’in en beğenilen il belediye başkanı olarak Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Karadeniz’in en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı olarak İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Karadeniz’in en beğenilen ilçe belediye başkanı olarak Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve Karadeniz’in en beğenilen belde belediye başkanı olarak Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan’ın seçildiği açıklandı.

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen Geleneksel Belediye Başkanları Ödül Töreni 3 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş



