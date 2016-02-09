Kar Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Soğuk ve karlı hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesailerini devam ettiriyor. Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışının ardından ilimizin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi ve ana arterlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışmalara başlayan ekiplerimiz, özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz











yol açma işlemi gerçekleştiren bir yandan da tuzlama çalışması yaparak buzlanmanın önüne geçmeye çalıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise kaldırımlardaki buzlanmadan dolayı meydana gelen sıkıntıları ortadan kaldırmak için kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı. Ekiplerimizin bu çalışmaları sonucunda yaya ve araç trafiğinde meydana gelen olumsuzluklar giderilmiş olacak.