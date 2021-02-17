KAR BAYBURT’TA ETKİLİ OLDU

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Bayburt’ta gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaz örtüye büründü.
Vatandaşlar ,yaklaşık 30-40 cm’yi bulan karda zor anlar yaşadı.
Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde başlattıkları kar temizleme çalışmalarını devam ettiriyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer Araç sahiplerinin mecbur kalmadıkları sürece trafiğe çıkmamaları istediler.