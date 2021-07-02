 ﻿
banner520

Kaleyi Gölgeleyen Binaların üst katları yıkılıyor..

Bayburt Belediyesi, tarihi Bayburt Kalesi’nin görüntüsünü engelleyen 2 binanın üst katlarını kamulaştırarak yıkım çalışmalarını başlattı.

Kaleyi Gölgeleyen Binaların üst katları yıkılıyor..
02 Temmuz 2021 Cuma 11:30

BAYBURTGÜNDEM - Bayburt’ta Saat Kule Meydanı’nda yıllar önce yapılarak tarihi Bayburt Kalesi’nin görüntüsünü kesmesi ve şehir merkezinde oluşturduğu olumsuz görüntüden dolayı eleştiri konusu olan 5 katlı iş yerinin iki katı ile 4 katlı işyerinin bir katı Bayburt Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Alınan yıkım kararının ardından hemen kolları sıvayan Bayburt Belediyesi, yıkım işlemlerini başlattı. İlk olarak 5 katlı işyerinden başlatılan yıkım çalışmaları, güvenlik önlemleri alınarak titiz bir şekilde devam ediyor.

Yıkım işlemlerini yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, konu ile ilgili verdiği bilgide, “Yıllardan beri tarihi bir eserin önünü kapatan iki binanın üst katlarını ortadan kaldırmak amacıyla Bayburt Belediyesi olarak kamulaştırdık. İhalesini yaptıktan sonra hemen işe koyulduk ve şuanda kesme işlemleri güvenlik önlemleri altında titiz bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada Saat Kulesi ve tarihi Bayburt Kalesi’nin bütünleştiği bir görüntü oluşacak. Saat Kule Meydanı’ndan tarihi mirasımız olan Bayburt Kalesi’ni rahatlıkla izleme fırsatı olurken çekilen fotoğraflarda Bayburt Kalesi ve Bayburt Kulesi’nin bütünleştiğini göreceğiz” diye konuştu.

Önceki Haber
İki öğretmene kalite etiketi ödülü verildi
Sonraki Haber
Kaleyi Gölgeleyen Binaların üst katları yıkılıyor..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.