KALEDE,21 OSMANLI PADİŞAHI SERGİSİ AÇILDI

Bayburt Kalesinde 21 Osmanlı Padişahı Sergisi açıldı.Serginin sponsorluğunu İşadamı Şeref yazoğlu yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- Üç ayrı programdan oluşan, iş insanı Seref Yazoglu’nun ana sponsorluğunda çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği “Osmanlıda Kutlu Yol, Sancağın Gölgesinde 21 Osmanlı sultanı” Uluslar arası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Sanatçı Ülkü Koçan’ın kişisel betimle sergisi, Bayburt kalesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Hazirun, kurum müdürleri, parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşların katıldığı tüm program sunumlarını Naci Ahıskalıoğlu’nun yaptığı, akşam programının ikinci bölümde Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen’in ev sahipliğinde, açılış aziz şehitlerimize saygı duruşu ve istiklal marşı gerçekleşti.

Genelkurmay başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler’in “Kafkasya Zaferi, İhanet ve Hüzün” konferansının ardından Türkiye Sanat Kurumu 2021 Şair Zihni Özel Ödüle layık görülen

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim

Bayburt Milletvekili Fetani Battal

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu

Bayburt Kızılay Şubesi Başkanı Hümeyra Çelik

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Selami Köksal

Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler

Şair Yazar Uğur Kocabey

Anzentrum Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Muhammet Karaoğlu’na takdim edildi.

GENEL KURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER’DEN MEMLEKETİNE KUTLAMA MESAJI

Programa davet edilen Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kutlama mesajı göndererek başarılar diledi. Memleketi Bayburt’a selam ve sevgilerini iletti.

Milletvekili Fetani Battal meclis çalışmaları nedeni ile programa katılmayarak kutlama telgrafı gönderdi. Ödülünü vekil adına Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat aldı.

Ana sponsor İş İnsanın Şeref Yazoğlu işlerinin yoğunluğundan dolayı programa katılamadı. Sevgi ve saygılarını, selamlarını ileten kutlama telgrafı gönderdi.

Programın 2.gününde, üçüncü bölümde Bayburt Valiliği arkasında, Saray Bahçesinde Araştırmacı Yazar Emekli Albay Atilla Güler ,Şair Yazar Uğur Kocabey’in ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kitaplarının imza gününe ve İstanbul’da iş faaliyetlerini sürdüren şirketlerine köylerinin ismi Ladrans vererek ve ürettikleri diğer tüm ürünlerine Bayburt köylerinin ismini vererek yurt dışına pazarlayan, sitil ve tekstil firma şirket sahibi iki kız kardeş Mübarra ve Mahbere hanımların lasman tanıtımına, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,STK ve parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sanatçı Ülkü Koçan, emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.