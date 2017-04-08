Kaleardı Şehir Parkı Bu Yıl Tamamlanıyor

Bayburt Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Kaleardı Şehir Parkı projesinde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürerken, park yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.50.000 m² lik bir alanda yapımı devam eden park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve Kaleardı bölgesine canlılık getirecek. Bu yıl yaz sezonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’un gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen yeri olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü de hafifletmiş olacak.

Yaz Sezonunda Hizmete Başlıyor Kaleardı Mahallesindeki parkın çok modern bir park olacağını söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Kaleardı bildiğiniz gibi Bayburt’un en yeşil alanıydı. Bayburt’un mesire alanıydı oradaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaz sezonunda Bayburt’umuza hizmet etmeye başlayacak dedi. Şair Zihni Kent Ormanı’nın Yükü Hafifleyecek Parkın Bayburt’ta vatandaşların piknik yapmak için en çok tercih ettiği yer olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü hafifleteceğini de ifade eden Başkan Memiş şöyle devam etti ‘’ Burasının ne kadar yoğun, kalabalık ve canlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem Kent Ormanı’nın yükünü alması anlamında hem de şehrimize yeni bir soluk getirmesi bağlamında Kaleardı Şehir Parkımızda 2017 piknik sezonunda hizmete girecek.