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Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
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Kaleardı Park Kendini Gösteriyor

Kaleardı Park Şekillenmeye Başladı Bayburt Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Kaleardı Şehir Parkı projesinde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürerken, park iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.50.000 m² lik bir alanda yapımı devam eden park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve Kaleardı bölgesine canlılık getirecek.

Kaleardı Park Kendini Gösteriyor
08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:13

Yaz Sezonunda Hizmete Başlıyor

Çalışmalar kapsamında bir yandan idari bina, düğün salonu, kafeterya ve spor alanlarının inşası devam ederken bir yandan da seyir terası montajı, ağaçlandırma çalışmaları ve yapay derenin yapımı sürüyor. Bu yıl yaz sezonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’un gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen yeri olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü de hafifletmiş olacak.

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