Kahraman şehidin adı Bayburt'ta yaşatılacak...

Bayburt Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreterliği, Bayburt Devlet Hastanesinde açmış oldukları Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Merkezine Şehit Astsubay Öner Halisdemir adını verdi.

Kahraman şehidin adı Bayburt'ta yaşatılacak...
banner330
15 Temmuz Darbe kalkışmasında Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi başından vurarak öldüren Şehit Ömer Halisdemir, kalkışmanın seyrini değiştirmişti.
Konu hakkında açıklama yapan Bayburt Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır şöyle dedi: 
"15 Temmuzda Terör örgütü Fetö'ye mensup bir grup darbe kalkışması yapmış, Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Başbakan'ımızın emirleri gereğince meydanlara inen, tanklara, uçaklara, ağır makinalı silahlara karşı göğsünü siper eden kahraman milletimizin direnişiyle hezimete uğramışlardır. Kalkışma esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığını işgale gelen Tuğgeneral Semih Terzi ve yanındaki çapulcular, karşılarında Astsubay Ömer Halisdemir'i buldular. Semih Terzi'yi başından vurarak öldüren ve akabinde alçaklar tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, adını hem milletimizin kalbinde hem de tarihin sayfalarında altın harflerle yazdırmıştır. Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla Babyurt sağlığını geliştirmek adına açmış olduğumuz Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım merkezine şehit Astsubayımızın adını vererek hem vefa göstermek hemde nesilden nesile bu Kahraman'ımızın hatırasını canlı tutmak istedik. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kötülükten korusun."
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburtlu gençler harçlıklarıyla Şükür kurbanı kesti
Sonraki Haber
139 kişi görevden uzaklaştırıldı, 33 kişi tutuklandı bir kişide gözaltında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ercan köroğlu - 5 ay önce
Bu güzel mertebeye şehit olan askerimizi ruhun şad olsun mekanın cennet olsun güzel bir fikir bayburtum yakışanı yap
Yanıtla Beğenme(0)