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KABAÇAYIR KÖYÜ DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Kongresini Pandemi şartlarına uyarak gerçekleştirdi.

KABAÇAYIR KÖYÜ DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI
18 Nisan 2021 Pazar 13:43

Bayburt Kabaçayır  Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.Mevcut Başkan Tahsin Körçoban ve yönetimiyle  devam kararı alındı.

Kabaçayır köyü Derneğine yeniden Başkan seçilen Tahsin Körçoban  kendisini bu göreve layık gören Kabaçayır Derneği Üyelerine teşekkür etti.

Başkan :Tahsin Körçoban

Hacı Körçoban

Murat Silsüpür

Aydın Silsüpür

İrfan Durmuş

Halil Başaran

Murat Çelik

Ali Karazağ

Mehmet Demiroğlu

Hasan Girgin

Erol Beyazıt

Dursun Başaran

Süleyman Silsüpür

Sameh Durmuş

Bülent Silsüpür

Süleyman Türkoğlu

Emre Seymen

Muammer Yılmaz

Mehmet Başaran

Metin Silsüpür

Serdar Silsüpür

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