KABAÇAYIR KÖYÜ DERNEĞİ KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Kongresini Pandemi şartlarına uyarak gerçekleştirdi.
Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.Mevcut Başkan Tahsin Körçoban ve yönetimiyle devam kararı alındı.
Kabaçayır köyü Derneğine yeniden Başkan seçilen Tahsin Körçoban kendisini bu göreve layık gören Kabaçayır Derneği Üyelerine teşekkür etti.
Başkan :Tahsin Körçoban
Hacı Körçoban
Murat Silsüpür
Aydın Silsüpür
İrfan Durmuş
Halil Başaran
Murat Çelik
Ali Karazağ
Mehmet Demiroğlu
Hasan Girgin
Erol Beyazıt
Dursun Başaran
Süleyman Silsüpür
Sameh Durmuş
Bülent Silsüpür
Süleyman Türkoğlu
Emre Seymen
Muammer Yılmaz
Mehmet Başaran
Metin Silsüpür
Serdar Silsüpür