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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bayburt’ta etkinlikler düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:28

Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Jandarma komutanlığı ve Bayburt İl Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş düzenlendi.

Bayburt İl Müftülüğü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi ve Saat Kule Meydanı ile devam ederek Bayburt Valiliği önünde sona erdi. Yürüyüş sonunda Bayburt İl Kültür Müdürlüğü Mehteran Takımı tarafından Valilik önünde konser verildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç Valilik Balkonundan Mehteran Takımının konserini izlediler.

Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Jandarma komutanlığı tarafından tarihten günümüze Jandarma konulu resim sergisi açıldı.

Valilik binası önünde sergilenen tarihten günümüze Jandarma konulu 28 adet resim sergisi halkın ilgisini çekti.

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