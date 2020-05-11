Jandarma'dan "Anneler Günü" kutlaması

Bayburt İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler "Anneler Günü " nedeniyle ziyaretlerde bulundular.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 4 ekip ,Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 65 yaş üstü sokağa çıkamayan Anneleri "Anneler Günü " nedeniyle ziyaret ederek hediyeler takdim ettiler.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri ve köylerinde ikamet eden 65 yaş üstü sokağa çıkamayan Anneleri "Anneler Günü " nedeniyle ziyaret edip günlerini kutlayıp hediye takdim ederek hayır dualarını aldılar.
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