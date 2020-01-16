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İTFAİYE’DEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

İTFAİYE’DEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU
16 Ocak 2020 Perşembe 17:26

Çoruh Nehri şehir geçişinde meydana gelen olayda nehrin yatağının kanarında bulunan duvar çıkıntısında mahsur kalan kedinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, nehre inip yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.  Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar başarılı operasyondan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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