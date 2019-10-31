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İstiklal Marşı Mısraları ‘Şühedaya Saygı’ İçin Bayrak Fotoğraflarıyla Buluştu

Bayburt Üniversitesi’nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği ‘Şüheda’ya Saygı: Işık, Renk, Anlam’ Fotoğraf Sergisinde, İstiklal Marşının her bir mısrasına ithafen Öğr. Gör. Dr. İmran Uzun tarafından fotoğraflanan 41 bayrak yer aldı.

İstiklal Marşı Mısraları ‘Şühedaya Saygı’ İçin Bayrak Fotoğraflarıyla Buluştu
31 Ekim 2019 Perşembe 12:44

Bâbertî Külliyesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin açılışında konsept hakkında bilgi veren Uzun, farklı günlerin farklı saatlerinde fotoğrafladığı bayrakların yansıttığı sonsuzluk duygusunun şühedanın ebedi mirasına ve Aziz ruhlarına bir atıf içerdiğini söyledi. Uzun, İstiklal Marşının her mısrasının yer aldığı bayrak fotoğraflarındaki çeşitliliğin şühedayı temsil ettiğini de sözlerine ekledi. 

Sergi açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise, saygı ve teveccühle gezdikleri serginin birçok manayı kendinde barındıran derin bir düşünceye dayandığını ifade etti. Rektör Coşkun, Cumhuriyet Bayramı ile bir bütün olan İstiklal Marşı ve Şühedanın, ziyaretçilere tarihi bir mesaj verdiğine dikkat çekerek Bayburt Üniversitesi’nin manevi değerleri yaşatan çalışmalara her zaman önem verdiğini dile getirdi. 

Sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan, Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Taş, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.  


 

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