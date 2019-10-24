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İSTİHDAM SORUNU MASAYA YATIRILDI

“Bayburt’ta İşsizliğe çare üretmemiz lazım..” İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Dönem Sonu Toplantısı Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

İSTİHDAM SORUNU MASAYA YATIRILDI
24 Ekim 2019 Perşembe 15:00

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar istihdama yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanımız Pekmezci, “işsiz vatandaşlarımıza, gençlerimize bir çözüm arayışı içerisinde olmak zorundayız. Toplumumuzun bu derdine çözüm olma adına bir gayret sarf etmek zorundayız.”dedi.

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