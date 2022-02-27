İstanbul’da muhteşem 104. Yıl kutlaması

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Vakfının düzenlediği Bayburt’un Kurtuluşunun 104.Yıl anma gecesi İstanbul Bağcılarda muhteşem bir programla kutlandı.

BAYBURTGÜNDEM- 104.yıl kutlama Gecesi Saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Bayburt Bar ekibinin gösterisinin ardından ,Bayburtlu sanatçılarımız,Sehlan Muhsin Bayburtlu,Devran ve Musa Küçük sahne aldılar. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Vakfı Başkanı açılış konuşmalarını yaptılar. Gecede ilk olarak Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci selamlama konuşması yaptı.Konuşmasından sonra Başkan Pekmezciye Gecenin anısına plaketini MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür takdim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek selamlama konuşması yaptı.Konuşmasının ardından plaketini AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat takdim etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın selamlama konuşması yaptı konuşmasının ardından gecenin anısına plaketini Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap takdim etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Selamlama konuşmasına ,104.yıl İstanbul Kutlaması organizasyonunu gerçekleştiren Dernek ve Vakfımıza teşekkürlerini ifade etti.Gecenin anısına Vali Epcime Plaket Takdimi yapıldı.Plaketini Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur takdim etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Geceye katıldı ve Hemşerilerimize hitap etti. Süleyman Soylu Hemşerilerimize hitabında salondaki coşku doruk noktasına ulaştı.Soylu: Geçmişi kahramanlıklarla dolu,bu günde olsa aynı kahramanlığı göstereceğini bildiğin çok kıymetli Bayburtlu Hemşerilerim,öncelikle huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum dedi. Soylu 1918 yaşananlar ve bun dünya yaşanan olaylara vurgu yaparak konuşmasına devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya gecenin anısına plaket takdim edildi.Plaketini Dernek Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Vakıf Başkanı İsrafil Kahraman Takdim etti. Gecenin son konuşmacısı TBMM Başkanvekili Celal Adan yaptı.Konuşmasında Bayburt halkının 1918’de yaptığı kahramanlığı anlatan Adan,Gecenin tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Gecenin anısına TBMM Başkanvekili Celal Adan’a plaket takdimi yapıldı.Plaketini Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti. Bayburt Türküleri korosunun sunduğu,Bayburt Türküleriyle program devam etti. Bayburt Bar gösterilerinin ardından,Bayburtlu Ulusal Sanatçımız Orhan Hakalmaz sahne aldı.Orhan Haklamazın okuduğu muhteşem türkülerin ardından program sona erdi.