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İstanbul’da Bayram öncesi yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Şirinevlerde Bayburt Bayram öncesi yolcu yoğunluğu yaşanıyor,ek seferler kondu.

İstanbul’da Bayram öncesi yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:37
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BAYBURTGÜNDEM- Dokuz günlük bayram tatili öncesinde Bayburt otobüslerinde yoğunluk yaşandı. Yoğunluktan dolayı ek seferler kondu.

Lüks Bayburt Seyahat Otobüs firması yetkilisi Hilmi Kaya "Bayram nedeniyle yoğunluk had safhada.Bayburtlu Hemşerilerimizin bayram ziyaretleri yapmasını sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz normal seferlerin yanında ek seferler düzenledik dedi.

As Bayburt Seyehat yetkilileride,aynı şekilde yoğunluk yaşandığını belirterek ek sefer koyduklarını belirtti ve Hemşerilerimizi sılaya kavuşturmak için yoğum bir şekilde çalıyoruz dedi.

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