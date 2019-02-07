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İstanbul Kartal’da Çöken Binadan Acı Haber..

İstanbul Kartal'da 14 daireli 8 katlı bir bina çöktü.

İstanbul Kartal’da Çöken Binadan Acı Haber..
07 Şubat 2019 Perşembe 11:45

Enkaz altında kalanaları kurtarma çalışmaları devam ederken binada ölenlerden Bayburtlular da olduğu belirlendi. Bayburt’un Saraycık Köyü'nden Mahmut Çeri'nin kızı, damadı ve torunlarının da hakkın rahmetine kavuştuğu üzücü olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılalara şifa dileriz. Milletimizin başı sağolsun. 

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

istanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“Enkazdan şu ana kadar 7’si ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 3 vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri sevk edildikleri hastanelerimizde devam ediyor” denildi.
Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
13- Havva Tekgöz (5 yaşında)

Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:

1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)
2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

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